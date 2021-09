Mistet førerkortet på Øysand

Nyheter

En mann tidlig i 20-åra ble stanset av Utrykningspolitiet på E39 ved Øysand lørdag kveld, like før klokka 23.00. Det er 80-sone på stedet, og mannen ble målt til 97 kilometer i timen. Politiets operasjonsleder Kamilla Engen sier at det var antall prikker i førerkortet som gjorde at han ble uten førerkort denne gangen.