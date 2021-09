Tømmer og folk på skinner

Nyheter

Dette stedet er blitt en omlastingsterminal for tømmer, og fra stedet triller vogn på vogn med stokker fra skogene. Med tømmer på skinnene avlastes veiene, og det kan være godt nytt både for bilister og veidekke. Stedet skal snart ut i jubileusmfeiring for skinnegående materiell, og sist det ble jubilert, var det god stemning med folkeliv, direktørdans og besøk av gamle tog. Politikere har for øvrig ivret for å få enda flere stopp for persontog slik at det skal bli enda lettere å komme seg til byer enten de er i nord eller i sør.