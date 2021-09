Listhaug: - Vi er garantisten mot Rødt og MDG

Nyheter

- Veldig mange er bekymret for Rødt og MDG, og det er en fare for at de to partiene får en innflytelse. Oljenæringa er viktig, og den utgjør mange arbeidsplasser. Vi er garantisten mot Rødt og MDG, sier partileder Sylvi Listhaug (Frp) mens hun står på stand i Melhus sentrum for partiet.