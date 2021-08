Tidligere FAU-leder: - Ungdom bør ikke drikke noe tyngre enn rusbrus

Nyheter

- Jeg ser helst at ungdom under 18 år ikke drikker alkohol. Men – hvis de gjør det, så er det best om de holder seg unna den tyngste alkoholen og ikke drikker noe tyngre enn rusbrus, sier Liv Marit Holshaug, som var FAU-leder ved Støren ungdomsskole forrige skoleår.