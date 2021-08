Merker turstier i Soknedal

Nyheter

Soknedal har en fantastisk turnatur, med fjell og fine turmål på alle kanter av bygda. Det som ofte har vært et savn for innflyttere og andre som er ukjente med hvor de kan gå på tur, er at det er lite med oppmerkede turstier. Nå ser det ut som at det kommer i gang prosjekter, der målet er å merke opp turtraseer, som gjør det enklere å komme seg ut på fjelltur.