Nytt smittetilfelle, men vet ikke hvor

Nyheter

- Vi har ikke fått meldling om nytt smittetilfelle, men det kan være at en person som bor et annet sted enn i Melhus, er blitt smittet. Såvidt jeg vet, har smittesporerne hos oss ikke fått melding om at de skal spore ett nytt tilfelle, sier kommunikasjonsrådgiver Lars Erik Sira i Melhus kommune.

Folkehelseinsitituttet har registrert ett nytt tilfelle av covid-19 for Melhus, og Melhus har nå 199 registrerte tilfeller siden starten av koronatiden.

- Vi har hatt noen tilfeller der personen er folkeregistrert i Melhus, men som ikke bor i kommunen, forklarer Sira.

Færre tilfeller

Kriseledelsen bestemte onsdag at det blir innført grønt nivå i skoler og barnehager fra mandag, og begrunner det med at det nå er færre tilfeller enn det var tidliger i sommer. I august har Melhus hatt 59 smittetilfeller som er sporet i kommunen. Antall testede holder seg høyt, og 187 koronatester ble utført i Melhus på onsdag.

Mange er testet

- De siste to ukene har det blitt tatt over 1100 koronatester i Melhus. Mange av dem er av barn og unge, opplyser kommunen.

Melhus har gitt barn og unge anledning til å teste seg ut av karantene slik det nye karantenereglementet er, og det har gitt stor pågang på teststasjonen. Om kort tid planlegger Melhus å gå i gang med vaksinering av 16- og 17-åringer, og gravide er blitt anbefalt å ta vaksine om de er kommet et stykke ut i graviditeten.

Rådmann og enhetsleder hjelper til under vaksineringa Melhus er midt inne i en vaksinemaraton, og både rådmannen og enhetslederen er i vaksinasjonslokalet for å få god flyt.

Innfører grønt nivå i skoler og barnehager igjen Melhus kommune mener smittenivået er på et slikt nivå at det ikke trengs ekstra smittevernstiltak i skoler og barnehager.