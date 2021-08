Nyheter

5 kjøreforbud for avrenning fra laksetransport, 2 kontrollsedler for sprekk frontrute, 3 kontrollsedler for lysfeil, 1 kontrollseddel for utslitte dekk (bildet). Dette ble resultatet da Statens vegvesen sjekket 21 tunge kjøretøy på Berkåk onsdag kveld.