Buen vant mangfoldsprisen

Nyheter

Fredag får Buen helse- og omsorgsenter i Melhus overrakt mangfoldsprisen for Trøndelag, og senteret er også kandidat til den nasjonale mangfoldsprisen. Mangfoldsprisen er en statlig utmerkelse for framragende bruk av kompetanse i arbeidslivet, og den skal løfte fram suksesshistorier, virke inspirerende og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv.