Nyheter

- Det er «Drop in»-vaksinering i Midtre Gauldal for dose 1 torsdag 26. august, fra klokken 09.00 til 14.00. Tilbudet gjelder kun dose 1 og for innbyggere over 18 år, skriver kommuneoverlege Bjørn Lyngen på nettsidene til Midtre Gauldal kommune.

- Ingen grunn til å utsette

Lyngen skriver at blant kommunens innbyggere over 18 år er det fortsatt i overkant av 1000 personer som ikke har bestilt time til vaksinering.

- Det er nå ingen grunn til å utsette dette ytterligere. Vaksinasjonsteamet står parat med både vaksinedoser og personell til å gjennomføre vaksinering, og vi kan ikke forvente ytterligere lettelser i nasjonale restriksjoner før en større andel av befolkningen er vaksinert. Fremfor alt er det viktig at publikum forstår at så lenge man er uvaksinert har man en dramatisk mye høyere risiko for å bli alvorlig syk, man kan til og med dø, dersom man blir smittet med koronavirus, skriver Lyngen.

Han skriver at dette gjelder også blant yngre voksne, hvor man vet at senvirkningene etter gjennomgått Covid-19 kan vedvare i mange måneder, med symptomer som utmattelse, tap av smaks- og luktesans og nevrologiske symptomer som de antakelig mest plagsomme.

- Derfor - gå inn på kommunens hjemmeside og bestill vaksinetime allerede i dag eller benytt deg av tilbudet om «Drop in» på torsdag. Da er det bare å møte opp i Størenhallen, så blir du registrert og får vaksine der, skriver Lyngen.