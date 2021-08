Tusenvis kjører her

Nyheter

Denne gata har flere ulike navn, og har daglig tusenvis av trafikanter. Det er også noen som går langs fortauene. Selv om det er mange fotgjengeroverganger, er det lett å falle for fristelsen til å krysse gata andre steder også. Statens vegvesen ga millioner til opparbeiding av en mer miljøvennlig gate etter at E6 ble lagt utenom tettstedet. Imidlertid har trafikktellinger vist at det er stor biltrafikk, og relativt få som sykler. Tettstedet preges av mange parkerrte biler på bakkeplan.