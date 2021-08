16- og 17-åringer i Melhus får tilbud om vaksine

Nyheter

- Vi går i gang i løpet av et par uker. Regjeringen bestemte denne uka at 16- og 17-åringer skal få tilbud og anbefales å ta koronavaksine. Dette gjelder ungdommer født i 2004 og 2005. I Melhus bor det rundt 450 personer i den alderen, melder Melhus kommune på sin hjemmeside 20. august.

- Vi jobber nå med å hente inn oversikt over alle i denne gruppa, og vil sende ut innkallelse til første dose på SMS. Har dere ikke hørt fra oss innen utgangen av neste uke (uke 34), ta kontakt med oss så får vi satt opp time, opplyser kommunen.

Andre kommuner, samtykke og intervall

På kommunens nettsider kan man lese at Melhus kommune vil også gi tilbud om vaksine til elever som går på videregående skole i Melhus, men som er folkeregistrert i andre kommuner. Kommunen melder videre at personer som har fylt 16 år har det som kalles helserettslig myndighet, det vil si at de selv kan takke ja eller nei til tilbudet om vaksine.

- For de født i 2005, som ennå ikke har fylt 16 år, må begge foresatte gi samtykke til å ta vaksinen. Vi tar kontakt med de foresatte dette gjelder, melder kommunen.

- For denne gruppen anbefales det at det går 8-12 uker mellom første og andre dose. Grunnen til at det skal gå lengre tid, er at unge har en svært god immunrespons på vaksinen. Dermed vil de være godt beskyttet mot alvorlig sykdom etter første dose, ifølge Folkehelseinstituttet, melder kommunen på sin nettside.

