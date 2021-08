Nyheter

Politimesteren i Trøndelag, Nils Kristian Moe, ønsker å fortsette i stillingen når åremålet går ut ved 31. desember. Han er én av tre søkere til stillingen. Han blir utfordret av Anders Sjøtrø, som i dag er distriktsleder for UP 4 og av Christopher Francis Nilsen-Gjerdingen, som i søkerlista opplyser at han er kapteinløytnant, skriver Politiforum på sin nettside.