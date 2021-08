Legevikarene koster kommunen dyrt

Nyheter

Under formannskapsmøtet tirsdag opplyste enhetsleder Monica Brækken at Melhus kommune har brukt omtrent 500.000 kroner på noen få uker til legevikarer på Gaula legesenter. Ifølge Brækken har erfarne leger trådt til som legevikarer, og at innsatsen til legesekretærene har vært viktig for å få til ei god drift av legesenteret.