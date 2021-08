Seks nye smittetilfeller i Melhus

Nyheter

Tirsdag har Melhus kommune fått melding om seks nye tilfeller av covid-19, og enhetsleder Monica Brækken forteller at melding om de nye smittetilfellene kom klokka 14.

Kan ha blitt smittet av barna

- Vi har hatt en del barn som har vært smittet, og nå ser vi at familiemedlemmer er blitt smittet. Smittesporinga er i gang, og foreløpig vet jeg ikke hvor mange som satt i karantene av dem som ble smittet, sier Brækken.

Noen timer tidligere på dagen hadde enhetslederen orientert formannskapet om smittesituasjonen i Melhus, og hun fortalte da at Melhus har fått 42 tilfeller i løpet av 14 dager. Nå er det snart 50 nye tilfeller i løpet av kort tid.

Med de seks nye tilfellene har Melhus fått registrert 188 tilfeller av covid-19 siden koronatiden startet i fjor.

Ferieturer og leir

- Selv om det er et høyt tall for smittetifeller i det siste, er antallet innenfor det vi forventer. Vi har kontroll på hvor smitten kommer fra. Det er smitte etter ferieturer og deltakelse på leir i Nord-Trøndelag. Noen er blitt smittet under ferie på Østlandet og for eksempel i Telemark, sier Brækken.

Hvorvidt de nye smittede er vaksinerte, visste ikke Brækken da Trønderbladet var i kontakt med henne klokka 15.45. Når det nå kommer store vaksinemengder til Melhus i neste uke, håper Brækken at det kan få dempet smitteøkninga.

