Lover bytakst i hele Melhus

Nyheter

Hele Melhus kan få bytakst innen kollektivtrafikken dersom det blir slik Ap, Sp, SV og KrF lover de skal gjøre under tirsdagens fylkesutvalgsmøte. Fylkespolitiker og melhusbygg Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) forteller at fylkesutvalget ønsker at det totalt skal settes av 500 millioner kroner fra byvekstavtalen til takstreduksjon innen kollektivtrafikken. Melhus er blant de kommunene som er med på byvekstavtalen.