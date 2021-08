Nytt smittetilfelle for Melhus

Nyheter

Melhus har fått et nytt tilfelle av covid-19, og står dermed på 181 tilfeller totalt siden koronatiden startet i fjor. I det siste har det vært over 40 smittetilfeller, og kommunen har vært forberedt på at det kan bli økende smitte etter ferien.

I dag er det skolestart, og kriseledelsen har besluttet at skolene starter på gult nivå av hensyn til smittesituasjonen.

Saken oppdateres!