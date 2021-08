Nytt smittetilfelle: Hurtigtest ga positivt utslag

Nyheter

- Hurtigtesten ble tatt i dag, og vi fikk et nytt smittetilfelle. Ingen nye er satt i karantene som følge av dette smittetilfellet, og vedkommende som er en ung voksen, satt allerede i karantene, sier enhetsleder Monica Brækken i Melhus kommune.

Det var mandag at Melhus kommune brukte en hurtigtest for å teste en person som hadde smitte i nærmeste familie, og den ga altså utslag.

Ny type

- Dette er en ny type test som kom i dag, forteller Brækken.

Dermed står Melhus nå på 182 smittetilfeller for covid-19, og kommunen har fortsatt økende smittetrend. De siste dagene er det kommet godt over 40 smittetilfeller.

- Det må gjøres vurderinger av om når det kan brukes hurtigtest. En ordinær test tas fortsatt i nesen. Hvis det ikke er symptomer, kan en ta en hurtigtest. Svaret får en etter 15 minutter, forklarer Brækken.

Ikke massetesting

Brækken understreker at det ikke er slik at det blir massetesting med hurtigtest, og at hurtigtest nødvendigvis ikke er førstevalg. Fra mandag av er det anledning for barn og unge til å teste seg ut av karantene ved å ta en test, og rundt 20 barn og unge skulle mandag ta en test for å se om de kunne gå på skolen likevel. Testen må være negativ.

- Foreligger det planer om massetesting av for eksempel elever som skal på skoletur?

- Nei, vi har ingen slike planer nå, sier Brækken.

Fra koronatiden startet i fjor, er det utført 15.499 koronatester i Melhus.

Kriseledelsen har innført gult nivå på skolene og i barnehagene, og tirsdag skal Melhus formannskap få en orientering om smittesituasjonen.

Oppfordringa fra kommunen er fortsatt at folk holder avstand i møte med andre, og er nøye med å vaske hendene.

