Fyllefesten er over!

Leserinnlegg fra "Husstand i Melhus sentrum"

Endelig ser det ut til at fyllefestene i Melhus sentrum er slutt! I alle fall for i år. Dette har vært en stor prøvelse for alle de som ikke ønsker u-sammenhengende trommer/bass og kaukende artister dundrende inn på soverommet og stue. Ikke aner jeg hvilke kortenkte og hensynsløse folk det er som har fått igjennom dette, men sterke krefter må det ha vært.

Fyllefester er kultur, og har lange tradisjoner, men festlokalene lå alltid ute på bygda. Av en god grunn: STØY!

Nå er jeg hjertens glad det kan bli litt rolig igjen.

Jeg har ett tips til kommunen: oppfør en dansebar ala saloon, på egnet sted med god isolasjon, så kan festen stå året rundt. Da vil det også vises hensyn til alle de av oss som lider oss gjennom fredagen/lørdagen med dette. Det har ingenting med musikkglede å gjøre, jeg elsker musikk. Men jeg vil lytte til min musikk, med den lydstyrke jeg vil, (ja det finnes hodetelefoner) når jeg selv ønsker det. Ikke bli innvadert av det hver helg.

Apropos kultur, er det bare Too Far Gone og Rune Rudberg som er kultur i Melhus? Da har dere en snever oppfatning av hva musikk-kultur er.

