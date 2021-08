Frykter stopp for nye boligfelt

Nyheter

Varaordfører Stine Estenstad (H) og utvalgsleder Mikal Kvaal (H) mener at dersom den regionale planen for arealbruk i Trøndelag skal gjennomføres, vil den gi et signal om at boligbygging må foregå i dalbunnen der den beste dyrkajorda er. Politikerne mener også at utbyggere vil få et signal om at det kan bli vanskelig å få gjennomført boligbygging i Melhus.