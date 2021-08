Ottesang i stavkirke og deretter ut på pilegrimsvei

Nyheter

Søndag klokka 07.30 gikk prost Øystein Flø i gang med ottesang i Kolbrandstad stavkirke på Hølonda. Inne i kirka som er en kopi av ei stavkirke som har stått på stedet, var det tent lys. Årets gruppe som samlet seg til morgenbønn og salmesang, var ikke så stor. Ustabilt vær og koronatiden var nok en medvirkende årsak til at oppmøtet var litt mindre enn det pleier å være. Harald Langås sørget for at kirkeklokka kimte ved starten og slutten av ottesangen. Ifølge Langsås var det for 21. gang at det var morgenbønn og pilegrimsvandring.