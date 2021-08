Har aldri målt lavere vannstand i Gaula

Nyheter

Eldre folk på Hovin sier at de aldri har opplevd Gaula så lita som i sommer. Det stemmer godt med målingene i Gaulfossen. Torstein Rognes i Gaula fiskeforvaltning ser at elva har vært nede i 5,7 kubikkmeter i sekundet to ganger i sommer, den 29. juli og 8. august.