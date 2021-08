Her har det blitt musikk i sommer

Nyheter

Denne sommeren har vært preget av koronasituasjonen, men på dette stedet har man likevel kunne fått festivalfølelsen. På programmet har man blant annet funnet Stage Dolls, Rune Rudberg Band og The Kids. Petter Wavold og Alex Rosén har vært innom. 13. og 14. august er datoene for konsert med Too Far Gone.