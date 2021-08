Smittet på ferietur på Sørlandet - tro det er deltavirus i Melhus

Nyheter

Fredag ettermiddag fikk Melhus kommune melding om enda ett nytt tilfelle av covid-19. Enhetsleder Monica Brækken forteller at en person ble smittet på ferietur på Sørlandet, og at vedkommende testet seg etter å ha kjent symptomer.

- Personen er folkeregistrert i Melhus, og er på tur til Melhus, sier Brækken.

Kommunen regner med at det vil dukke opp enda flere smittetilfeller fordi det kan bli smitte innad i familien, og erfaringa så langt er at smitten spres lett.

Rådet fra enhetslederen er at dersom folk kjenner på det minste snev va symptomter på covid-19, så bør de ha meget lav terskel for å teste seg.

- Noen skal testes i helga, men teststasjonen er ikke åpen for bestilling av testing. Om en mistenker at en har covid-19, må en holde seg hjemme og alene, og bestille time for testing over helga. Vi følger med på hvor mange som tester seg, og vi har god testkapasitet, sier Brækken.

Delta-viruset

Ifølge Brækken har Melhus ikke fått eksakt beskrivelse av hvilken variant av covid-19 som herjer blant melhusbygger, men at tilbakemeldinga fra laboriatoriet som analyserer prøver, viser at 95 prosent av covid-19-tilfellene i Midt-Norge skyldes delta-viruset.

- Vi antar at det er delta-virus i Melhus. Når det gjelder det siste smittetilfellet, er det kjent smittevei og vi tror ikke det er villsmitte i Melhus, sier Brækken.

Melhus står nå oppført med totalt 180 tilfeller av covid-19 siden koronatiden startet, og i løpet av kort tid har kommunen fått 41 nye tilfeller. Kriseledelsen hadde møte fredag, og har satt i gang tiltak som gult nivå i skoler og barnehager.

- Det ser voldsomt ut med sju smittetilfeller på en gang, men smittetilfellene var da innad i en familie. I forrige uke var det to smitteklynger, men nå er det mer spredte tilfeller.De spredte tilfellene kan også spores tilbake til en kjent kilde, sier Brækken.