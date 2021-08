Billøs politiker har forsket på covid-19

Nyheter

- Det skal ikke bli dyrere å kjøre bil på bygda. Lederne for regjeringspartiene varsler nå et tiltak for å dempe belastninga med økt CO2-avgift gjennom økt reisefradrag for skattytere i distriktene og de med lengst kjørevei, forteller stortingsrepresentant Guro Angell Gimse (H) fra Melhus.