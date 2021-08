VG: - Nytt smittetilfelle i Midtre Gauldal

Nyheter

VGs oversikt viser at Midtre Gauldal kommune fikk ett nytt smittetilfelle søndag 8. august. Oversikten viser også at forrige gang det ble registrert smittetilfeller her var 29. juni da 4 tilfeller ble registrert.

Ifølge VGs oversikt har Midtre Gauldal kommune nå hatt 121 smittetilfeller.

VG: To nye koronasmittede i Melhus Oversikten til VG viser at Melhus hadde to nye smittetilfeller tirsdag 3. august.