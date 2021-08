Smitten øker: 22 positive siste tre dager

Nyheter

Melhus kommune har fått registrert 10 nye positive tilfeller av covid-19 torsdag. Sju av de ti personene som nå er smittet satt allerede i karantene, opplyser Lars Erik Sira, kommunikasjonsrådgiver i Melhus kommune.

Dermed er det totalt registrert 22 tilfeller i kommunen siden tirsdag, og vi står overfor et større smitteutbrudd.

Torsdag meldte Sira at alle som så langt var smittet hadde kjent smottevei. Av de sju som ble meldt i går var tre personer under 18 år, tre personer i alderen 18-45 og én person var over 70.