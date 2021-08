Doblet omsetningen på festivalen - nå kommer lokalmaten på hjemmebane

Nyheter

Fra torsdag til lørdag denne uka sprer Trøndersk matfestival seg ut i distriktene. Dette er en direkte konsekvens av at pandemien setter en stopper for matfest for 220 000 besøkende i Trondheim sentrum, og det gir små og store lokalmatprodusenter muligheten til å skinne på eget hjemsted.