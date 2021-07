Varsler om mulig styrtregn i Midtre Gauldal og Melhus

Nyheter

På Yrs nettsider for Støren kan man lese at det kan komme opptil 4,8 mm med regn klokken 16 torsdag, samt opptil 3,8 mm allerede fra klokken 15. Det kan bli regn hele dagen, men minske sent på kveld da det er meldt om opptil 0,2 mm klokken 23.