- Torsdag deler vi for første gang ut en bærekraftspris til den blant utstillerne på Trøndersk Matfestival som klarer å kombinere økonomi og bærekraft aller best. I realiteten er det to sider av samme sak. God økonomi er en forutsetning for å kunne investere i bærekraftig drift, sier Hans Tronstad, som er områdeansvarlig for samfunnsutbytte i Sparebank 1 SMN.