Midtre Gauldal har 800 ledige vaksinetimer

Midtre Gauldal kommune hadde pr. fredag omtrent 800 ledige vaksinetimer i sommer, og kommunen ber folk melde seg til vaksinering slik at de kan få første vaksinedose mot covid-19 før skolestart.

Tildeler vaksinetimer

- Av Helseboka framgår det at cirka 180 personer som er registrert derikke har bestilt seg time. Disse vil nå automatisk bli tildelt time for vaksinering de kommende ukene. Videre er det er pr. i dag cirka 900 innbyggere i kommunen som ikke har registrert seg i helseboka, dette er personer vi ikke vet om vil ha vaksine eller ikke. Dersom dere melder dere på for vaksinering nå så kan vi klare å gi alle dose 1 før skolestart! Men da må alle registrere seg i vaksinekø NÅ., melder kommunen på sin nettside.

I Midtre Gauldal er det slik at innbyggerne skal registrere seg i Helseboka og så bestille vaksinetime. I sommer har kommunen åpnet for at alle fra 18 år og oppover kan bestille time for vaksinering for første dose. Kommuneoverlege Bjørn Lyngen har kommet med en sterk henstilling om at folk bestiller vaksinetime selv om det er ferietid, for å være sikker på at det er nå det er best tilgang på vaksiner for dem som skal få første dose. Vaksinetimer ble fylt opp etter at kommuneoverlegen kom med den sterke henstillinga i avisa.

I midten av august har kommunen planlagt ifølge vaksinekoordinator June Hermo, å ha ei ukes pause fra vaksineringa fordi Folkehelseinstituttet har bebudet få vaksiner til kommunen.

