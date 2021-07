Over 1100 har takket nei til koronavaksinen eller har utsatt timen

Nyheter

Torsdag fikk Melhus kommune melding om at det blir en fordobling i antall vaksinedoser i neste uke etter at Folkehelseinstituttet har fått tak i 100.000 vaksinedoser gjennom en byttehandel med Litauen. Melhus er blant de kommunene som har vært ramme av den geografiske skjevfordelinga for koronavaksiner.