Nytt smittetilfelle i Rennebu - kan ha blitt smittet på Østlandet

Rennebu kommune melder at kommunen torsdag fikk melding om et nytt smittetilfelle. for covid-19.

- Gjennom smittesporingen er det kartlagt en nærkontakt i Rennebu og tre nærkontakter fra en annen kommune. Vi har valgt å sette husstandsmedlemmer som ikke er vaksinert i ventekarantene inntil første negative test foreligger. Det er sannsynlig at smitten kommer fra opphold på Østlandet, Så langt er det ikke bekreftet hvilken virusmutasjon det er snakk om, dette vil vi få beskjed om når testen er videre analysert, opplyser Rennebu kommune.

Kommunen råder folk til å være oppmerksomme om de får sår hals eller luftveissymptomer, og at de i så fall tester seg.

