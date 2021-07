Åpner for bading på Øysand igjen

Nyheter

Fredag har Melhus kommune bestemt seg for å åpne deler av stranda på Øysand for bading. Kommunen har frarådet bading for hele strekninga langs stranda på grunn av forurenset sjøvann ved stranda, men nå viser vannprøver at det er mulig å gjenåpne deler av området. Det opplyser avdelingsleder Stian Bratlie i Melhus kommune.