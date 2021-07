Nyheter

- Svar på om du tar vaksinetimen du har fått. Vi bruker mer ressurser på å ringe rundt til folk enn vi bruker på selve vaksineringa, sier kommunefarmasøyt Marianne Thoresen i Melhus kommune.

Melhus får dobbelt så mange vaksinedoser mot covid-19 i neste uke, og kommunefarmasøyten forteller at det skjer en mobilisering i kommunen for å få nok vaksinatører. Etter at det kommer 100.000 ekstra vaksinedoser til Norge, kommer det 1944 vaksinedoser til Melhus i neste uke. Melhus har vært bakpå med vaksineringa på grunn av den geografiske skjevfordelinga, og får altså nå så mange vaksinedoser at alle kan ha fåt første vaksinedose innen første uke i august.

Dosene pleier å komme på mandager, og i neste uke er det nå planlagt vaksinering tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Vanligvis får folk melding om vaksinetime 7-10 dager før de har vaksinetime, og nå kan det bli kortere varsel.

- Vi får plottet inn ekstra vaksinetimer i neste uke. Men det er viktig at folk nå gir beskjed om de tar imot vaksinetimen de har fått, understreker Thoresen.

Vaksineringa er i Melhus bedehus.

Melhus og Midtre Gauldal får mange ekstra vaksinedoser Økte vaksinemengder kommer brått på, og nå skal kommunefarmasøyten undersøke om det er nok vaksinatører og frivillig til å få satt alle vaksinedosene.

450 ble vaksinert på en gang I Midtre Gauldal kan alle over 18 år få koronavaksine nå.