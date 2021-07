Nytt smittetilfelle i Melhus

Nyheter

Tirsdag ble det registrert et nytt smittetilfelle for covid-19 i Mlelhus. Dermed er totalt 138 tilfeller for Melhus av covid-19 blitt påvist siden koronatiden startet i fjor.

- Personen var i karantene fra før. Det er ingen nye nærkontakter i karantene. Vi må påregne ett og annet smittetilfelle, sier rådmann Katrine Lereggen.

I forrige uke var det flere smittetilfeller i Melhus. Rådmann Lereggen sier at strategien er å drive smittesporing og få innkapslet smitteutbrudd slik at færrest mulig blir smittet når det dukker opp koronasmitte.

Perioden med skjevfordeling av vaksiner skal nå være over, og Melhus skal få langt flere vaksinedoser de nærmeste par ukene. Som følge av skjevfordelinga for vaksiner er Melhus bak Trondheim og kommuner på Østlandet når det gjelder å vaksinere dem under 45 år.

Ansatt ved Buen er smittet En ansatt ved Buen helse- og omsorgssenter ble i går bekreftet smittet.