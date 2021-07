Markerer 22. juli med minnegudstjeneste

Nyheter

22. juli for ti år siden ble 77 drept i det største terrorangrepet siden andre verdenskrig, og angrepet har satt sitt preg på innbyggere i Melhus og Midtre Gauldal.

Tre brødre

Tre brødre Gravråk fra Kvål unnslapp terroristen Anders B. Breiviks angrep på AUFs sommerleir på Utøya. Den ene kastet seg i vannet og svømte over til fastlandet, mens de to andre gjemte seg på øya.

- Han er en massedrapsmann Knut Gravråk (26) fra Kvål svømte for livet fra Utøya, og i går fulgte han spent med på nettet mens gjerningsmannen var i Oslo tingrett.

Den yngste av Gravråk-brødrene var bare 14 år gammel. Annar Gravråk som altså var bare 14 år da massemorderen skjøt rundt seg på Utøya, har fortalt i Trønderbladet at han først var ved kafebygget, og så i skogen før han fikk gjemt seg i ei hule sammen med en bror. Flere av brødrene Gravråk har vært politisk aktive i mange år, og Annar satt i Melhus kommunestyre fram til han flyttet til Trondheim. I Melhus er det også pårørende som ble rammet ved at et nært familiemedlem omkom under flukten fra terroristen. Det var også andre som hadde tilknytning til ungdommer som var på Utøya.

- Ble påminnet om hvor urettferdig livet kan være Annar Gravråk fra Kvål gjemte seg for massemorderen på Utøya, og har sett filmen som har norgespremiere på fredag.

Støren kirke

I Midtre Gauldal gjorde angrepet også stort inntrykk, og på Støren blir det ulike arrangementer 22. juli. Landet rundt ringer kirkeklokkene klokka 12. Fem minutter over 12 holder varaordfører Bjørn Enge (H) appell på kirketrappa, og etterpå er det solistinnslag ved Ingrid Vingelen-Digre. Om ettermiddagen er det åpen kirke, og klokka 19 starter minnegudstjenesten som prostiprest Hans-Ole Sveia holder.

Støren kino viser filmen "Generasjon Utøya" klokka 20.30. Arrangementet er et samarbeid mellom Støren kirkelige fellesråd og Midtre Gauldal kommune.