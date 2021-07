Laksefisker reagerer på kumøkk i lakseelva

Nyheter

- Vi var to laksefiskere som så at det hadde vært utslipp av kumøkk i Sokna, og vi ringte Gaula fiskevaltning for å varsle. Da de kom til elva, pekte vi ut stedet der det var møkkutslipp, sier laksefisker Arvid Lunde som fisker på et vald ved Haukdalsbrua.