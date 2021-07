Nyheter

Eiendomsskatten er fortsatt en het potet i Melhus, og stortingskandidat Erling G. Mellingsæter (Frp) fra Melhus mener at Melhus er et ekesmpel på at kommuneøkonomien tåler at eiendomsskatten fjernes. Den årlige inntekta for eiendomsskatt for boliger og fritidshus i Melhus er på over 12 millioner kroner. Årsresultatet for Melhus kommune viste et rekordoverskudd for 2020 og kom på 58 millioner kroner.