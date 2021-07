Ledige vaksinetimer: - Ta vaksinen nå, etter sommeren blir det hardere konkurranse om dosene

Nyheter

Midtre Gauldal har åpnet for at alle over 18 år kan bestille time for å ta koronavaksinen. Men det er det langt fra alle som har gjort.

- Vi opplever nå at vi har en hel del ledige timer til vaksinering de kommende to ukene, sier kommuneoverlege Bjørn Lyngen i Midtre Gauldal. Alle som har registrert seg for vaksinering via kommunens hjemmeside og som fortsatt ikke har fått første dose, skal ha fått SMS med invitasjon til å bestille time.

- Vi ser imidlertid at mange fortsatt ikke gjør dette. Det er forståelig at sommer og ferieavvikling kan gjøre vaksinetidspunktet ugunstig for mange, men vi vil tydelig fraråde å vente med å bestille time til et tidspunkt som man selv synes passer bedre, sier Lyngen. Årsaken er at det blir andre vaksihneprioriteringer etter sommerferien er avsluttet.

- Etter sommeren kommer en relativt stor andel av vaksinene vi mottar til å måtte brukes til 2. dose til dem som fikk 1. dose 12 uker tidligere, og det vil da ikke bli spesielt mange doser tilgjengelig for dem som er uvaksinerte. Det vil derfor bli hardere konkurranse om disse dosene enn tilfellet er nå, sier Lyngen. Han har en klar oppfordring til de som ønsker å ta koronavaksinen:

- Dersom man ønsker å bli vaksinert så fort som mulig er derfor akkurat nå det beste tidspunktet å bestille time, og det vil være en god investering i både egen helse og muligheten for å få et grønt koronasertifikat å midlertidig avbryte ferien for å ta imot første dose nå i juli, sier Lyngen.