Besøk en gammel gård

Det er fellesferie, og ikke mange aktiviteter som er planlagt. Camp Melhus har tatt seg fri denne helga, dermed er det ingen konserter der.

Grøset gård i Nordgrenda i Melhus har svært gamle gårdsbygninger, og søndag er det fag- og familiedag på gården. I ei pressemelding opplyses det at fire bygninger er restaurert og sikret gjennom flere år av huseier og håndverkere. Tømrer og tradisjonshåndverker Kolbjørn Vegar Os, vindusrestauratør Jarle Nor og antikvar og prosjektleder for Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna Tone Østerli, står klar til å svare på spørsmål, og gi gratis råd og hjelp til huseiere og andre som er interessert i å lære om gamle hus og om istandsetting og sikring ifølge pressemeldinga. Det er også mulig å få være med på ulike utendørsleker, og det er servering.

- Fag- og familiedagen er støttet av blant annet Kulturminner for alle (Fortidsminneforeningen), Kulturminnefondet og Trøndelag fylkeskommune. Arrangør er Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna i samarbeid med gårdeier. På grunn av pandemien ser man gjerne at man melder seg på. Da er man også sikret å komme inn. opplyser styreleder Kristine Kaasa Moe som tar imot påmelding.

Støren kino har åpent i sommer, og fredag og søndag er det visning av filmer. Blant filmene en kan se, er "Space Jam: En ny legende" og "Fast & Furious 9". Værmessig ser det ut til å bli skiftende vær med brukbart sommervær på fredag og lørdag, mens det kan bli regn på søndag.

