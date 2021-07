Se video og bilder fra raset i Singsås

Nyheter

Tirsdag rundt klokka 09 meldte politiet om et jordras i Singsås. Raset gikk på fylkesvei 6554 like sør for Osøy og Singsås kirke. Det er ingen fare for bebyggelsen og ingen er tatt av raset, opplyser politiet. Veien ble stengt. Raset består av steinblokker og trær.