Konkurs for entreprenørbedrift - seks mister jobben

Platto Entreprenør fra Melhus er slått konkurs etter at innehaveren begjærte oppbud. Bedriften hadde seks ansatte. Daglig leder Frank Lamøy ønsker ikke å gi kommentar om hvorfor bedriften har gått konkurs. Lamøy er eneeier av aksjene i firmaet. Regnskapstall viser at bedriften har gått med underskudd to av tre år i perioden 2017-2019. I januar startet Frank Lamøy enkeltpersonforetaket Platto1 Graveservice F. Lamøy.