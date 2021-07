Nyheter

«Chicken Camp» er et konsept som oppstod i USA på 90-tallet, og som har spredt seg i Europa. Hundeeiere møtes for å trene på høner. En av Norges første «Chicken camp» var planlagt på Øya videregående skole, og interessen var stor. Men arrangementet i februar måtte utsettes på grunn av smittevern og vansker med innreise for en svensk instruktør. Kurset i juli gikk samme veg.