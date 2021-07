Fortsatt smitteøkning i Melhus

Nyheter

Nok et smittetilfelle har dukket opp i Melhus, og Melhus fikk påvist et nytt smittetilfelle på lørdag. Totalt har Melhus nå 132 tilfeller av covid-19 siden koronatiden startet i fjor.

Tidligere i uka fortalte to smittede at de var vaksinerte, men at de likevel fikk korona. Den ene var blitt fullvaksinert for flere måneder siden, mens den andre hadde fått vaksine ei uke før han ble smittet.

Totalt ble det påvist 134 nye smittetilfeller i Norge på lørdag. Orkland og Trondheim er blant kommunene som fikk nye smittetilfeller.

Saken oppdateres!