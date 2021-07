Fylte et hull

Nyheter

Dette tettstedene har flere gule bygg, og fargen skal være inspirert av et gårdsbruk. Gårdsbruket har et navn som også benyttes som kvinnenavn, og dette er på fire bokstaver. En tidligere politiker hevdet at de mange ensartede byggene i en del av tettstedet, ga assosiasjoner til Murmansk. Der er nok ikke gult en gjennomgående farge, og en tenker seg heller at mange av byggene kan være grå. Midt i mot ser en et bygg der det jobbes hardt med å fylle hull i tennene. Bygget erstattet et annet bygg som også ble benyttet til samme formål. Like ved står også et annet bygg der tannleger også holder til.