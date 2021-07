Konserter i sommervarmen

Nyheter

Godværet har ført til at mange oppholder seg mye utendørs, men nå kan det komme dager med mer ustabilt vær. Camp Melhus har besluttet at aktiivtetsparken må utgå på grunn av faren for vind, regn og tordenvær, og daglig leder Per Evjen sier at dette skjer for å være på den sikre siden. Konsertene i festivalteltet går som planlagt. Fredag er det arrangøren Gauldalsartist som holder konsert, og flere av musikerne har plateutgivelser. Lørdag kommer The Voice-artistene, og da kommer musikerne Kristin Storvold Davidsen, Julie Stokke og Hedda Mathisen.

På Støren er det åpen kino med flere ulike filmer, og i Prestegården Arena kan en få med seg Jegerpodden og Magnus Hestegrei. Arrangenøren lover en topp kveld for alle jakt- og friluftsinteresserte. Ifølge programmet blir det spilt inn podcast med publikum til stede.

Hemmelighetsfulle The Voice-deltakere Julie Stokke, Hedda Mathisen og Kristian Storvold Davidsen er aktuelle i det TV2-sendte programmet.