Flere nye smittetilfeller i Melhus

- Melhus har fått to nye smittetilfeller, og seks eller sju er satt i karantene. Smittesporing skjer i samarbeid med Trondheim kommune. Av og til har vi smittetilfeller i Melhus som har sammenheng med smitte i Trondheim, sier enhetsleder Monica Brækken i Melhus kommune.

Brækken legger ikke skjul på at det er en bekymring over at det stadig dukker opp nye smittetilfeller i Melhus. Melhus ar hatt flere store smitteutbrudd.

- Det er forventet at det kommer nye smittetilfeller når vi har hatt et stort smitteutbrudd som sist da vi hadde 30 tilfeller. Det er klart at vi er bekymret, sier Brækken.

Melhus har fått påvist 131 tilfeller av covid-19 siden koronatiden startet i fjor. Flere kommuner rundt Melhus opplever for tiden smitteøkning for covid-19.

Var vaksinert - ble smittet

Torsdag fortalte Brækken at de smittede har milde symptomer. En mann som ble smittet av viruset covid-19, har tatt kontakt med Trønderbladet etter å ha lest artikkelen og spør om hva kommunen mener med milde symptomter.

- Jeg har selv ligget i åtte dager med konstant feber på rundt 39 grader, pplyser mannen.

Rådet fra Brækken er at en tar kontakt med fastlegen om en har høy feber i mange dager.

Mannen forteller også at han ble vaksinert mot covid-19 uka før han ble syk.

- Hvis det er gått bare ei uke fra vaksinering til en blir syk, viser det at en ikke er nok beskyttet når det er gått så kort tid fra vaksinering. Den beste beskyttelsen får en etter andre dose, forklarer Brækken.

- Har smitte rundt oss

Ifølge tilbakemeldinga kommunen har fått, er det ikke påvist tilfeller av delta-varianten (den indiske), og at det er den britiske (alfa) varianten som herjer i Melhus.

- Folk må være klar over at vi har smitte rundt oss. Nå er det ferietid, og folk er mye på reise og får gjester. Det er fortsatt viktig å tenke på smittevern, sier Brækken.

Oppfordringa fra Brækken er at folk har lav terskel for å teste seg.

- Noen smittetilfeller er blitt oppdaget fordi nærkontakter er blitt bedt om å teste seg, og disse har ikke hatt så tydelige symptomer. På generell basis vil jeg si at vi ikke har inntrykk av at folk går lenge med symptomer før de tester seg, opplyser Brækken.

Melhus kommune har bedt om å slilppe den geografiske skjevfordelinga for koronavaksiner, men har ikke fått tildelt ekstra doser fra Folkehelseinsittuttet. Som følge av skjevfordelinga mister Melhus 35-40 prosent av dosene. Kommuner som har fått ekstra vaksinedoser, er snart ferdig med å gi første dose til alle over 18 år.