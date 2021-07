Nyter godt av outsourcing i konsertbransjen: - Jeg har veldig tro på årene som kommer

Nyheter

- Det er mye arbeid bak å få sertifisering som Miljøfyrtårn, og det er nesten som å ta førerkortet. For å oppfylle kravet til å bli et Miljøfyrtårn, er det mer enn å fokusere på hvor mye papir en bruker på kontoret, sier daglig leder Børge Rødli i PCM Utleie AS.