Hørte ikke på protestene mot nytt boligprosjekt

Nyheter

Melhus formannskap har enstemmig vedtatt å legge ut detaljreguleringsplanen for Losjevegen ut på høring. Beboere har protestert på at flere boligeiendommer blir revet og erstattet med en boligblokk, og de har også foreslått at det bygges en alternativ vei for å avlaste Losjevegen. I forkant av formannskapsmøtet sa Einar Gimse-Syrstad (Ap) i Trønderbladet at slaget er tapt.