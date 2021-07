Nytt smittetilfelle i Melhus

Nyheter

I helga fikk Melhus kommune melding om et nytt tilfelle av covid-19, og vedkommende var allerede i karantene fordi personen var en nærkontakt.

-Det har kommet en god del smittetilfeller den siste tiden, men vi opplever å ha god kontroll på dette utbruddet. Likevel er det viktig at vi alle fortsetter å følge smittevernreglene og begrense hvor mange nærkontakter vi har, opplyser kommunen.

Oppfordringa til kommunen er at folk har lav terskel for å la seg teste for covid-19. 14.515 koronatester er utført i Melhus siden i fjor vår.

Melhus har hatt smitteutbrudd, og har ifølge Folkehelseinstituttet 127 tilfeller av covid-19 siden koronatiden startet i fjor. Tildligere har kommunen opplyst at det trolig er den britiske varianten (alfa) som er i Melhus, og at smitteutbruddet kan være en følge av den religiøse samlinga i Melhus kirke 8. mai. Den religiøse samlinga har ført til mange smittetilfeller i flere kommuner. Nabokommunen Orkland har hatt mange smittetilfeller i det siste, og det har også vært smitteutbrudd i Midtre Gauldal og Holtålen. Trondheim har også økende antall tilfeller av dette koronaviruset.

